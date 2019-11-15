Спутал реальность и вымысел. Мединский сравнил Соколова с "Джокером"

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме министра культуры Владимира Мединского спросили, как он охарактеризовал бы историка Соколова. "У кого чего болит", - ответил министр. "Меня тут раньше спрашивали все про "Джокера", а теперь - про Олега Соколова. Так и хочется ответить: слушайте, если вам так нравится "Джокер", то почему вам не нравится Олег Соколов?"

Сравнение поразило сетевую публику и вызвало волну насмешливых комментариев.

Анна Наринская

Если Мединскому нравится Соколов, то почему ему не нравится Джокер?

(Не мое, но справедливое)

Галина Иванкина

Мне нравится Джокер по одной причине - он не нравится Мединскому.

Многие вполне серьезно пытаются разобраться, чем отличается персонаж фильма "Джокер" от доцента Соколова.

Илья Клишин

Попробую ответить конспективно:



1. Джокер — отброс общества, этим обществом забытый, презираемый и иногда попираемый. Безработный, ездит на засраных электричках, живет в гетто в засраной панельке с мамой и телевизором.



2. Соколов же, напротив, до этого момента входил если не в элиту современного общества, то в аппер мидл класс точно. Для Соколова и условного Мединского все мы — клоуны



3. У Джокера объективные психологические проблемы. Соколов, видимо, совершал свои поступки вполне осознанно



4. Джокер не нравится, он даже не вызывает сочувствие, к нему просто проявлено немного эмпатии, стали чуть больше понятны его мотивы, его страдания. Как, например, не нравится никому Раскольников, но погружаться в ужас внутри его головы интересно. Проявлять эмпатию к Соколову неясно зачем.

Макс Килин

Фигура Джокера в фильме вполне вызывает понимание, если не сочувствие. Это одинокий человек совершенно лишенный человеческого тепла и живущий наполовину в воображаемом мире. У Соколова же армия симп[ати]зантов была огромной, были дети, была студентка при живой жене, в сущности у него было все, в то время как Джокера под конец лишают даже социальной помощи. Не понимаю искренне, в чем они схожи? В том, что убийцы?..

Ну и да, пусть фонд кино Мединского, наконец, спонсирует хоть что-то, что по мастерству встанет рядом с Джокером. Вот это был бы достойный ответ.

Сталингулаг

«Джокер» – это хорошо поставленый кинофильм, затрагивающий проблемы современного общества, с прекрасной игрой актёров, а Соколов – больной ублюдок, на которого неоднократно жаловались в полицию, убивший девушку, хладнокровно разделавший её тело, чтобы потом его частями утопить. «Джокер» никого не убивал, разве что морально уничтожил всю ту тухлую <дрянь>, которую снимают на деньги минкульта. Поэтому «Джокер» нравится всем, а маньяк Соколов – только своему товарищу Мединскому.

Егор Холмогоров

Кстати, у меня есть ответ на вопрос Мединского, почему, если вам нравится Джокер, вам не нравится Соколов.

Джокер воображаемую подружку не убивал. Режиссер это четко сказал. Там даже предполагалась сцена из которой становится ясно, что она жива.

Илья Строганов

Как бы ему объяснить, что Джокер вымышленный персонаж.

Ирина Лукьянова

никто вовремя не объяснил, что в кино понарошку умирают, сейчас дяденька актер встанет и пойдет домой ужинать?

Алхас Абгаджава

Думал, ну нет, не мог он такого сказать, ну все-таки министр культуры какой-никакой. А смотрю и вправду сказал! <...>

Как бы это поделикатнее объяснить вам, Владимир Ростиславович? Понимаете, кому-то даже Ганнибал-лектор нравится, многим симпатичен Танос из "Мстителей". Мне кстати, очень.

Чем они отличаются от доцента, пока еще невиновного, но сильно подозреваемого? Одной малюсенькой деталькой - они вымышленные!! Понятно?

Такое ощущение, что теперь еще и колыбельную на ночь нужно ему спеть.

Комментаторы приходят к выводу, что реальность и вымысел давно слились для министра культуры в одно целое.

Арина Холина

Я все поняла. Мединский думает, что мы - фильм. Ну или сериал с Первого канала про всякую плесень. Мы ненастоящие. Жизнь на критическом уровне? <Ерунда>, перезагрузим! Бабу убили? Ну, сюжет на троечку. Ни слова человеческого сочувствия, ни признака ужаса от трагедии. Мы же цифровые. Not for real.

Валерия Прима

Ну, судя по 28 панфиловцам, он не отличает реальность не только от вымысла, но и от собственного вранья.

Некоторые комментаторы находят сходство между Джокером и самим Мединским.

Виталий Щигельский

Мединский возбужден "Джокером", он постоянно возвращается к обсуждению фильма.

Не потому ли, что так много общего у клоуна и министра?

Артур Флек живет в городе, где власти не способны решить проблему мусора, отказывают в медицинской помощи населению и думают о введении военного положения, и Мединский живет.

Артур Флек считает, что у него есть миссия, и Мединский считает.

Артур Флек мстит окружающим за обиды, ну и Мединский.

Одно различие между ними все-таки есть и оно утешает: Джокер никого за собой не зовет, однако, за ним идут, Мединский зовет за собой, но за ним никто не идет...

А кому-то Мединский больше напоминает Соколова.

Вера Афанасьева

Вообще-то это оговорочкой по Фрейду называется.

Но ясно - нервничает Мединский, когда речь заходит о Соколове, нервничает

И даже понятно, почему.

Во-первых, и Мединский, и Соколов - «особые» историки, историки-фантазёры. Не из тех ботаников-буквоедов, которые корпят по библиотекам-архивам, а их тех что выдумывают, все, что им заблагорассудится из собственной шальной головы, не обращая внимания на всякие мелочи, вроде исторической правды и мнения окружающих. Поэтому «а я уважаю пирата, а я уважаю кота».

Во-вторах, оба вампиры-наводчики, пардон, патриоты-реконструкторы, наводящие тень не на плетень а на всякие-разные битвы-победы. Игруны-переодевальщики, мимы-клоуны.

В-третьих, лично знакомы. И, кто знает, не захаживал ли Владимир Ростиславович сказочными зимними вечерами или сладкими белыми ночами к Олегу Валерьевичуна Мойку, не пил ли там сладких ликеров, не ел ли уток с фазанами, не лакомился ли кулебяками, не гладил ли ампирные девичьи головки, не почивал ли у друга-товарища на мягких кушетках-рекамье?

В-четвёртых, оба болезненно нервные, самовлюблённые, капризные - похожие.

В общем, одного поля ягода.

И как человек нервический Мединский не просто переживает эту историю - он её проживает, транслирует на себя. Не по себе ему, сердечному, вот и злится.

Михаил Кац

Еще они оба - сыновья кадровых старших офицеров Советской армии, заменившие для себя военную службу квази-историческим многословием и размахиванием бутафорской сабелькой.

Многие недоумевают, зачем министру вообще потребовалось комментировать это дело.

Илья Яшин

Какие-то вы непоследовательные. Фильм «Джокер» понравился? Понравился — вы все его смотрели и хвалили. Тогда какие у вас претензии к профессору Соколову, который расчленил студентку? Министр недоумевает.

Что тут скажешь.

Казалось бы: вот что ты, Мединский, лезешь со своими идиотскими комментариями? Каждый раз ведь получается какая-то оскорбительная глупость; просто помолчи. Но нет, молчать он не может. Мединский энтузиаст — всадник воинствующего мракобесия.

Дмитрий Прокш

Если вам так нравятся образованные, компетентные министры, то почему вам не нравится Владимир Мединский?

Илья Вайцман

...если бы Мединского не существовало, то его следовало бы придумать. Настолько карикатурный персонаж, ухитряющийся облажаться во всех(!) случаях и ситуациях, и сам облажаться и правительство, в котором считается министром подставить, что просто идеальный начальник [прачечной] при этом режиме.

Максим Резник

Ещё в 2016 году предлагал коллегам по Законодательному Собранию Петербурга инициировать отставку этого... министра. Поддержало лишь 11 депутатов из 50.

Хотя сейчас кажется, что в нарастающем потоке бреда и мерзости, в стране звереющей опричнины, этот... персонаж - на своём месте.

Тем временем адвокат Соколова рассказал СМИ, что его подзащитный в заключении читает книги и очень раскаивается. "Олег Валерьевич надеется, что у него будет возможность извиниться перед общественностью, научным сообществом, родителями Анастасии и всеми, кого задела эта трагедия", - передает слова адвоката Интерфакс. В Сети этот комментарий восприняли как доказательство того, что историк не в полной мере осознает свою вину.

Юлия Гельман

извиниться перед родителями - это мощно.

Сергей Сумленный

Простите, если кого задел

Больше всего комментаторы опасаются, что за словами Мединского может скрываться готовность властей если не оправдать Соколова, то значительно смягчить ему кару.

Соня Соколова

Это Мединский отмазать друга пытается?!

Владимир Серебровский

Я начинаю склоняться к мысли, что ничего Соколову за убийство толком не будет.

radonezhskij

Как бы при нынешнем режиме дружок Мединского не отделался за убийство и последующее глумление-расчленение более мягким наказанием, чем [другие - за] бросок бумажного стаканчика или урны...

pritkiy_kaban

Ща вообще выяснится, что убивал и расчленял Борис Вишневский, которого аж заказали ВГТРКшным <проституткам>.

Против депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, долгие годы бескомпромиссно критикующего власти, некоторое время назад началась кампания по очернению, которую поначалу вели медиаресурсы, связанные с именем Евгения Пригожина - "РИА ФАН" и Nation News. Со ссылками на анонимные жалобы эти сайты сообщали о том, что Вишневский якобы домогается студенток и студентов Российского государственного педагогического университета, где он преподает политологию. 13 ноября соответствующий сюжет о Вишневском - под названием "Вузовский преподаватель домогался до студенток" показал и телеканал "Россия 24".

Игорь Яковлев

Вероятно, абсурдная заказуха пришлась ко двору из-за истории с преподавателем-расчленителем из РВИО – им же нельзя было не признать, что социально-близкий оказался маньяком и убийцей. Но вот, дескать, посмотрите – и преподаватели-оппозиционеры не лучше.

Понятно, что к таким людям, как Борис Лазаревич, не липнет. Вспомнить хотя бы недавнюю избирательную кампанию Евгения Бунимовича – несмотря на тонны «компромата», он не только смог победить в округе, но и буквально разгромил по результатам клеветника-конкурента (я уж теперь и не вспомню его фамилию).

Уверен, что победа Вишневского над пригожиными, бегловыми и прочей нечистью тоже не за горами.

Riu Del Magra

только что узнал про вишневского. телевизор не смотрю и "советские" новости в интернете - тоже. у друга пост увидел. первое, что пришло в голову - "как ловко они с соколовым вишневского увязали, не подкопаешься, прямо нейро-лингвистическое программирование какое-то". мерзость, конечно. но чтобы вот так вот, в открытую откровенно клеветать с экрана федерального канала на человека такого уровня....для этого нужно находиться в абсолютной уверенности, что тебя не привлекут за это ни по какой статье (если вы поняли, о чем это я...)

В поддержку Вишневского выступила "Новая Газета", а также многочисленные политики, общественные деятели и журналисты, в том числе Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, Динар Идрисов, Евгения Чирикова и многие другие.

Виктор Шендерович

Среди грязных методов ведения пропагандистской войны особенно хорошо зарекомендовал себя метод "гнилой селедки".

Состоит он вот в чем.

Вбрасывается чудовищное и желательно пахучее обвинение (которое никто и не собирается доказывать), и это обвинение повторяется раз за разом, пока имя человека не начинает ассоциироваться только и именно с этой гнилью.

И хотя, повторяю, никто ничего и никогда не доказал, но вонять вскоре начинает так нестерпимо, что от человека на всякий случай отходят в сторону, не разбираясь, правда или нет то, что о нем говорили. Часть запаха останется на человеке, проверено.

Педофилия - обвинение безошибочное в своей гнилой мерзости, и первая реакция нормального человека - на всякий случай отбежать подальше от того, против кого это обвинение прозвучало.

В первые дни, напомню, мало было желающих вступаться и за карельского историка Юрия Дмитриева ("всякое бывает", "нет дыма без огня" и прочее, и прочее тоже звучало в те дни). Но - разобрались. И хотя Юрий Алексеевич продолжает сидеть в СИЗО, но всем давно очевидно, что преступники находятся по ту сторону процессуального спора.

В отношении Бориса Вишневского уголовного дела нет, но тем, кто затеял эту мерзость, оно, по всей видимости, и не нужно: идет уничтожение репутации. Классово чуждый Борис Лазаревич давно достал питерскую административную "малину" своей принципиальностью и бесстрашием.

Характерно, что ему, многолетнему обитателю властных коридоров, даже не попытались пришить коррупцию. Шьют педофилию. "Гнилые селедки" воняют вовсю, и ольгинские тролли каждый день подбрасывают новых...

Репутация Бориса Лазаревича Вишневского - репутация безукоризненная. "Гнилые селедки", которыми его сегодня обкладывают, - очередное преступление путинской администрации и уголовников, сросшихся с ней до степени полного сходства. Преступление, что и говорить, не самое большое в их длинном и кровавом перечне, но совершенно очевидное.

Молчать об этом не надо и отводить глаза не надо.

Александра Гармажапова

...Ни один здравомыслящий человек не поверит в ложь, которую сейчас распространяют пригожинские помойки с "Россией 24" наперевес. Жаль только, что кампания по дискредитации неугодного политика ведется на деньги российских налогоплательщиков.

Я даже не буду тут приводить железобетонные аргументы Бориса Лазаревича, которые не оставляют камня на камне от этих мерзких анонимных (!!!) обвинений в домогательствах.

Потому что разбираться в этой грязи – это все равно что залезть в трубу с нечистотами.

Летом уже писала о том, как уважаю и люблю Вишневского. Этот человек сыграл огромную роль в моей жизни! Но это, вы скажете, личное. И будете правы.

А теперь об общественном: Борис Лазаревич – единственный реальный депутат! Он отстаивает интересы избирателей и не ворует.

Поэтому его и мочат. Был бы г***** на палочке, как основная масса парламентских статистов, о его существовании никто б и не знал.

Анастасия Гнедовская

Пригожинская помойка начала травлю Бориса Вишневского. Это явное признание того, что Борис Лазаревич становится политиком национального масштаба. От всей души желаю ему и его близким сил и выдержки! Я уверена, что вся эта мразь, которая травит достойных людей, понесёт наказание, и очень надеюсь, что рано, а не поздно.

Игорь Курляндский

Пригожинские проп-помойки давно занимаются травлей, клеветой, доносами, обливаниями помоями самых разных людей и стуктур, которых считают неугодными для режима. Но вот наехали на депутата в Спб-зак собрании из "Яблока" и моего друга здесь в фейсбуке Бориса Вишневского, достойного человека, правозащитника и публициста, борющегося за многих людей, жертв несправедливостей и произвола властей, за интересы родного города, с обостренной гражданской позицией. И это еще подхватил федеральный канал "Россия-24". Нет прощения этой подлой возне, ее инициаторам и участникам.

Александр Шишлов

Клевета - старый инструмент, которым пользуются негодяи. Но те, кто устраивают кампании травли, не добьются своих целей.

У нормальных людей клевета вызывает только отвращение. Мы с тобой, Борис Вишневский!

Михаил Шнейдер

В интервью «Новой газете» Борис Вишневский сказал, что он никогда не преподавал у первых курсов в РГПУ имени Герцена, а в 2014 году на потоке не было студенток с именем Кристина.

Естественно, Кристина это псевдоним, на самом деле её зовут Снежана.

Депутат подал заявление в полицию.

Борис Вишневский

То, что обо мне распространяют мерзавцы из пригожинских помоек и государственных телеканалов - абсолютная ложь. Это – месть власти за мою политическую деятельность и политическую позицию, за разоблачения махинаций с бюджетом и тарифами, за борьбу за наш город, за защиту политзаключенных, за победы «Яблока» на муниципальных выборах в Центральном районе.

Политический заказ совершенно очевиден. Все это состряпано по тем же грязным рецептам, как ранее - против Григория Явлинского, Льва Шлосберга, Эмилии Слабуновой, Евгения Бунимовича.

Сегодня подал заявление в УМВД по Приморскому району (именно в этом районе зарегистрированы СМИ из пригожинской медиагруппы «Патриот») с требованием о проведении проверки и привлечения организаторов и распространителей этой лжи к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ (клевета).

Ваш Борис Вишневский

В Петербурге недалеко от места, где был задержан Соколов, люди возлагают цветы в память об убитой.