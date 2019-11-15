Главным редактором "Новой газеты" стал Дмитрий Муратов

Главным редактором "Новой газеты" избран Дмитрий Муратов.

Редакция выбирает главного редактора с 2009 года. Принимать участие в голосовании могут штатные сотрудники. Выборы проходят путём тайного голосования. Избирают главного редактора сроком на два года.

Помимо Муратова на должность претендовали предыдущий главный редактор Сергей Кожеуров и специальный корреспондент Илья Азар. Перед выборами он написал в фейсбуке, что в издании отсутствует сменяемость власти. "В нашей газете ее, понимают по-путински", - отметил Азар. Он напомнил, что на прошлых выборах вместо Муратова "Новую газету" возглавил Кожеуров. Сам Муратов тогда не баллотировался и стал издателем газеты. Журналист сообщил, что выдвигал свою кандидатуру, в частности, для того, чтобы выразить протест против рокировки.

Дмитрию Муратову 58 лет. Он является одним из основателей "Новой газеты". Работал спецкором в горячих точках. Впервые Муратов стал главным редактором в 1995 году. В 2017 году он не стал выдвигать свою кандидатуру на редакционных выборах.

"Новая газета" – независимое российское издание. Основной владелец – коллектив редакции. 24 процента акций принадлежат предпринимателю Александру Лебедеву и бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву. Газета выходит в печать с 1993 года.