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Австралийская авиакомпания совершила самый долгий перелет в истории

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qantas после перелёта из Лондона в Сидней

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Самолёт Boeing 787 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелёт в истории пассажирской авиации, передаёт находившийся на борту корреспондент Би-би-си. Рейс из британского Лондона в австралийский Сидней занял 19 часов 19 минут, за это время лайнер преодолел более 17 800 километров.

С помощью тестового полёта Qantas изучала реакцию пассажиров и экипажа на длительные перелёты. В будущем это может помочь авиакомпании запустить регулярные рейсы такой длительности. На борту находились 50 человек, в том числе четыре пилота. Как отмечает телеканал, были побиты два рекорда – по дальности и по времени полета.

За время рейса лайнер пересек воздушное пространство Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии, а находившиеся на борту пассажиры дважды встретили рассвет. Из регулярных рейсов самым длительным сейчас является перелёт авиакомпании Singapore Airlines из Сингапура в Ньюарк, он занимает 18 часов 45 минут, пассажиры преодолевают на нём дистанцию 16 700 километров.

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