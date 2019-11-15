Польша откажется от закупок российского газа до конца 2022 года

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российскому концерну "Газпром" заявление о намерении не продлевать контракт на закупку природного газа после окончания действующего контракта. Он был заключён в 1996 году и истекает 31 декабря 2022 года.

О том, что польская компания намерена сокращать закупки у России, стало известно в конце лета. Тогда же Варшава заявила о расширении закупок американского сжиженного природного газа и поставках сырья из Норвегии. В PGNiG заявляют, в частности, что сырье из США обходится дешевле российского.

Российская сторона решение польской компании пока не прокомментировала.

В 2016 году PGNiG подала иск к "Газпрому" с требованием снизить стоимость газа. Позднее Стокгольмский арбитраж поддержал право польской компании требовать скидок на сырье. В российском концерне заявили, что суд отказал Польше в иске и лишь признал право требовать скидку.