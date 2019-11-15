Серебренников: "Думал, нам дадут орден"

Режиссёр Кирилл Серебреников в пятницу на заседании Мещанского суда в Москве по делу "Седьмой студии" вновь отверг выдвинутые в его адрес обвинения в хищении средств, выделенных на театральный проект "Платформа".

Своё уголовное преследование он назвал "чудовищным и абсолютно несправедливым", - сообщает "Интерфакс".

По словам Серебренникова, которые приводит "Коммерсантъ", идея "Платформы" появилась у Серебренникова в 2010-11 годах из патриотических чувств, так как, по его словам, "молодёжь по стране перестала ходить в театры и в целом Россия отставала в развитии современного искусства". "Думал, нам дадут орден, а нам "пришили" организованную группу" - сказал Серебренников, отметив, что по рекомендации ныне покойного Олега Табакова представил свой проект бывшему президенту Дмитрию Медведеву.

Серебренникова и других подсудимых обвиняют в хищении 133 млн рублей в составе организованной преступной группы.

Режиссёр также рассказал, что, когда его задерживали, следователь Александр Лавров заявил ему: "От таких людей, как вы, общество должно защищаться". "Видимо, они придумали, как от меня защищаться", — сказал Серебренников.

Кроме него, по делу проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум. Все они вину не признают. В отдельное производство выделено дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая признала вину.

Ранее Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. По жалобе прокуратуры дело вернули в суд, где оно рассматривается в новом составе.