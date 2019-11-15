Правозащитники осудили преследование "Человека в беде"

Включение чешской гуманитарной организации "Человек в беде" в список нежелательных – демонстрация отвратительной неблагодарности со стороны российских властей. Об этом говорится в совместном заявлении российских правозащитников, распространённом в пятницу.

"В определенном смысле организация «Člověk v tísni» действительно "причастна" к нарушениям прав и свобод – поскольку последовательно и бескомпромиссно борется с такими нарушениями", – считают авторы обращения.

Правозащитники называют недопустимым расширяющуюся практику внесудебных ограничений конституционных прав. Они требуют отменить решение Минюста и принести извинения организации.

При этом подчёркивается, что запрет деятельности общественной организации без предъявления каких бы то ни было претензий, на основании непубличного административного решения – это нарушение основ конституционного строя.

Обращение поддержали "Мемориал", движение "За права человека", Московская Хельсинкская Группа, Сахаровский центр, "ОВД-Инфо" и многие другие правозащитные объединения.

Один из ветеранов европейского правозащитного и гуманитарного движения, чешская организация "Человек в беде" (Člověk v tísni) была признана в России нежелательной в минувший вторник и стала 19-й в списке Министерства юстиции.