Правозащитники осудили преследование "Человека в беде"

Включение чешской гуманитарной организации "Человек в беде" в список нежелательных – демонстрация отвратительной неблагодарности со стороны российских властей. Об этом говорится в совместном заявлении российских правозащитников, распространённом в пятницу.
"В определенном смысле организация «Člověk v tísni» действительно "причастна" к нарушениям прав и свобод – поскольку последовательно и бескомпромиссно борется с такими нарушениями", – считают авторы обращения.
Правозащитники называют недопустимым расширяющуюся практику внесудебных ограничений конституционных прав. Они требуют отменить решение Минюста и принести извинения организации.
При этом подчёркивается, что запрет деятельности общественной организации без предъявления каких бы то ни было претензий, на основании непубличного административного решения – это нарушение основ конституционного строя.
Обращение поддержали "Мемориал", движение "За права человека", Московская Хельсинкская Группа, Сахаровский центр, "ОВД-Инфо" и многие другие правозащитные объединения.
Один из ветеранов европейского правозащитного и гуманитарного движения, чешская организация "Человек в беде" (Člověk v tísni) была признана в России нежелательной в минувший вторник и стала 19-й в списке Министерства юстиции.
- Организация "Человек в беде" была основана в 1992 году. Она оказывает гуманитарную помощь населению разных стран, оказавшемуся в зонах, охваченных военными конфликтами. Сотрудники гуманитарных миссий чешской организации занимаются также образовательными и социальными программами для малоимущих.
- В начале 2000-х годов гуманитарные группы из Чехии работали в Чечне и Ингушетии. В 2005 году после обвинений в сотрудничестве с террористами организация была вынуждена свернуть свою деятельность. Вскоре, однако, работа на Северном Кавказе возобновилась.
- В 2014 году организация "Человек в беде" поставляла гуманитарную помощь нуждающемуся населению на востоке Украины. В ноябре 2016-го власти так называемой "ДНР" потребовали от сотрудников организации покинуть территорию сепаратистских районов.
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