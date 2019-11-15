В США бывший советник Трампа признан виновным по семи статьям

Бывший советник Дональда Трампа, республиканец Роджер Стоун признан виновным судом присяжных. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters. Стоун признан виновным по семи статьям обвинения, включая дачу ложных показаний в Конгрессе, препятствование правосудию и оказание давления на свидетелей, сообщил "Голос Америки".



67-летний республиканец обвинён в препятствованию правосудию, давлении на свидетелей и ложных показаниях на заседании Комитета по разведке Палаты представителей.



Согласно свидетельским показаниям Стива Бэннона, бывшего главы избирательного штаба Трампа, бывший заместитель руководителя предвыборной кампании, Стоун обладал информацией о том, что сайт WikiLeaks может опубликовать документы, похищенные хакерами с сервера Национального комитета Демократической партии. Эта информация нанесла урон имиджу Хиллари Клинтон, соперницы Дональда Трампа на выборах 2016 года.