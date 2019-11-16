Сотрудник пограничной службы США ранил россиянина, предположительно, пытавшегося незаконно попасть на американскую территорию с территории Мексики. Инцидент произошёл 14 ноября в штате Аризона, однако известно о нём стало только в ночь на субботу из сообщения пограничной службы. В нём сказано, что россиянин пытался оказать сопротивление при аресте.

Согласно сообщению российского консульства в Техасе, раненного россиянина зовут Евгений Глущенко, ему около 37 лет. По данным властей Аризоны, передаёт агентство ТАСС, он находился в центре предварительного задержания на юге штата с сентября 2018 года. Согласно утверждению американской стороны, он был взят под стражу, когда пытался вместе с беременной женой незаконно проникнуть в США из Мексики.

В апреле суд постановил, что Глущенко должен быть депортировать в Россию, однако было ли это сделано — неизвестно.

Сейчас Глущенко находится в госпитале. За повторное нарушение миграционных правил ему грозит тюремный срок.