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Умер бывший глава президиума политсовета партии "Родина" Никита Исаев

Никита Исаев

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Бывший глава президиума политсовета партии "Родина", лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва, сообщила в фейсбуке его помощница Алина Жестовская. Предварительная причина смерти — проблема с сердцем. Незадолго до гибели он выложил фотографию себя в вагоне в социальные сети.

Исаев — бывший заместитель главы Росмолодёжи, работал в правительстве Ивановской области и в министерстве регионального развития. В 2017 году возглавил движение "Новая Россия". Оно, как говорится на его сайте, работает над "формированием доверия к институтам государственной власти". Издание "Медуза" отмечает, что движение связано со "Справедливой Россией" Сергея Миронова.

Политик был кандидатом юридических наук, действительным государственным советником третьего класса. Он регулярно появлялся в эфире федеральных каналов, был экспертом программы "60 минут" на государственном канале Россия-1. Издание "7х7" отмечает, что Исаев был одним из организаторов кампании против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище

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