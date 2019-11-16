Во Франции в годовщину движения "жёлтых жилетов" прошли акции протеста

В годовщину создания во Франции движения "жёлтых жилетов" в городах страны вновь прошли массовые манифестации. Призывы к демонстрациям звучали на протяжении всей недели, сообщает Международное французкое радио. В субботу к десяти часам утра по парижскому времени несколько сот активистов в жёлтых жилетах собрались на крупных дорожных развязках Парижа, где их встретили наряды полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Министерство внутренних дел сообщило, что к 14 часам полицейские обыскали около тысячи демонстрантов и задержали более 60.

17 ноября 2018 года на улицы французских городов вышли 280 тысяч человек, они протестовали против повышения стоимости горючего. В последовавшие месяцы манифестации "жёлтых жилетов" проходили по субботам. Их участники всё решительнее предъявляли властям новые требования.



В последние месяцы в антиправительственных акциях во французских городах участвовало всё меньше людей. В общей сложности набиралось не более нескольких тысяч.

В декабре во Франции должна начаться всеобщая забастовка работников разных отраслей.