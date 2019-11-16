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В Праге сотни тысяч потребовали отставки премьера и министра юстиции

В преддверии 30-летия Бархатной революции 1989 года сотни тысяч чехов собрались на антиправительственную манифестацию

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В Праге на Летенском поле вновь собралось около 300 тысяч чехов, потребовавших отставки премьер-министра Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.

Митинг, начавший в два часа собрал около 300 тысяч человек и продолжался два часа. Участники акции обвиняли премьера в причастности к коррупции и призывали оппозиционные партии к укреплению своего влияния на политическую обстановку в стране.

Чехи выражают опасения, что неподотчётность премьер-министра государственным и гражданским институтам может привести к отказу европейских партнёров от выделения Чехии средств из союзных фондов.

Протестующие подозревают Андрея Бабиша в попытках влиять на ход уголовного расследования по делу о злоупотреблениях финансами, полученными из средств Европейского союза.

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