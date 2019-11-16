Умер поэт Александр Очеретянский, издатель и исследователь авангарда

В США умер Александр Очеретянский — русский поэт, редактор, исследователь литературного авангарда. Он родился в Киеве в 1946 году, окончил Киевский институт культуры, работал библиотекарем. В 1979 году эмигрировал в США, жил в городе Фэйр-Лоун, штат Нью-Джерси.

До эмиграции стихи Очеретянского не публиковались. Он писал в традициях футуризма, его произведениям были присущи сатира и образы урбанистики. Он тяготел к свободному стиху, экспериментировал с разными видами монтажа и визуальной поэзией.

В 1980-90-х годах Александр Очеретянский выступил соавтором сборников справочных и теоретических текстов по русскому поэтическому авангарду – "Забытый авангард: Россия. Первая треть XX столетия".



С 1989 года он издавал в Нью-Йорке литературно-визуальный альманах "Черновик", который печатал, прежде всего, авторам, развивающим авангардную традицию в русской литературе.