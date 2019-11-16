Беспилотник весом в 1 тонну упал вблизи жилого дома в Рязанской области

В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотный аппарат "Орион". Как сообщает ТАСС, он упал вблизи многоквартирного жилого дома в посёлке Листвянка. Следователь по особо важным делам Московского межрайонного управления сказал, что экспериментальный образец летательного аппарата выполнял испытательный полёт и, по всей вероятности произошёл отказ техники.

Глава Рязанского района сообщила журналистам, что беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома и никто не пострадал.

Беспилотный аппарат "Орион" весит около одной тонны, берёт на борт около 200 килограммов груза, при полёте достигает высоты в семь с половиной километров и может находится в воздухе примерно 24 часа, сообщает ТАСС.

На авиасалоне "МАКС-2019" генеральный конструктор фирмы "Кронштадт" рассказал, что "Орион" проходит заключительные испытания, и министерство обороны должно получить один такой аппарат до конца года.​