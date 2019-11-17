В Иране на фоне протестов отключены интернет и мобильная связь

В Иране на фоне массовых протестов отключены интернет и мобильная связь. Доступа к средствам коммуникации нет на большей части территории страны.

Митинги начались в пятницу, 15 ноября, сразу в нескольких городах. Причиной стало увеличение цены на бензин (примерно на 13 центов за литр) и ограничение продажи топлива. Власти утверждают, что только так можно решить экономические проблемы, связанные, в том числе, с санкциями США. По данным иранских СМИ, протесты в субботу охватили как минимум 40 городов.

Иранские новостные агентства и пользователи соцсетей, отмечали, что демонстранты по всей стране также скандировали антиправительственные лозунги. В социальных сетях были опубликованы видео, на которых радикальные активисты поджигали автозаправки, здания финансовых учреждений и вступали в драку с полицейскими. Агенству Reuters не удалось установить достоверность этих видеороликов и фотографий.

Государственное иранское телевидение сообщало, что полиция применяла силу и слезоточивый газ для разгона протестующих. За время демонстраций, по официальным данным, погиб один человек. Активисты сообщали о нескольких погибших. Десятки протестующих получили ранения.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал решение повысить цены на бензин и обвинил "врагов" республики в "саботаже".