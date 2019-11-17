В Москве ОМОН сорвал турнир памяти Ивана Хуторского. 50 задержанных

В Москве сотрудники правоохранительных органов сорвали турнир по единоборствам, организованный активистами движения "Антифа" в память об одном из лидеров движения Иване Хуторском.

Очевидцы сообщают, что в зал ворвались сотрудники ОМОНа в масках, которые подъехали к залу на двух автобусах. Они поставили всех участников и гостей мероприятия лицом к стене, отобрав у всех мобильные телефоны. Затем несколькими группами задержанных доставили в отделения полиции по районам Сокол, Аэропорт и Хорошевский.

В одном из отделений антифашистам сказали, что их задержали на основании некоей "ориентировки". В настоящее время у них фотографируют паспорта и сверяют их имена с базой МВД. Всего задержано около 50 человек.

Один из лидеров движения "Антифа" Иван Хуторской был убит в подъезде собственного дома в Москве 16 ноября 2009 года. Следствие считает, что это сделал участник "Боевой организации русских националистов", на счету которой более десяти резонансных убийств, Алексей Коршунов.

Сам Коршунов после убийства скрывался в Запорожье, где погиб в сентябре 2011 года. По официальной версии он якобы случайно подорвался на гранате, которую носил с собой, во время утренней пробежки.