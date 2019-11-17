В Элисте на митинг против мэра из "ДНР" вышли две тысячи человек

В Элисте на митинг за отставку главы администрации города Дмитрия Трапезникова, ранее – одного из руководителей так называемой "Донецкой народной республики", вышли около двух тысяч человек.

По словам организатора акции Бадмы Бюрчиева, несмотря на то, что митинг был согласован с властями, до его начала полиция не разрешала разворачивать транспаранты.

Кроме отставки Трапезникова, митингующие потребовали вернуть прямые выборы главы города.

Бюрчиев отметил, что элистинцы ничего не знали о Трапезникове – им его "привезли", и это возмутило людей. Он также назвал действующего мэра человеком "грязной репутации".

Дмитрий Трапезников стал мэром Элисты 26 сентября. В прошлом году, после убийства главы "ДНР" Александра Захарченко в Донецке, он в течение короткого времени исполнял его обязанности.

Кандидатуру Трапезникова на должность мэра Элисты внёс на рассмотрение местного парламента руководитель Калмыкии Бату Хасиков, который, в свою очередь, был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года. Хасиков заявил, что Трапезников получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, и назвал его "антикризисным менеджером".

С момента назначения Трапезникова в Элисте проходят массовые акции за его отставку.