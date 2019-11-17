Белый дом объяснил необъявленный медосмотр Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп посетил Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида в рамках ежегодного медицинского осмотра. Об этом в субботу сообщила Стефани Гришем, пресс-секретарь Белого дома.

"Президент остаётся здоровым и энергичным, без жалоб, о чём свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев по несколько раз в неделю", – добавила пресс-секретарь.

Поездка Дональда Трампа в медицинский центр, которую не поместили в график президента, вызвала вопросы у пользователей социальных сетей. В отличие от предыдущих посещений медцентра, нынешнее обследование президента не было объявлено заранее.

Предыдущий медосмотр Трамп проходил в феврале. Врачи описали здоровье Трампа как "очень хорошее".