Белый дом объяснил необъявленный медосмотр Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп посетил Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида в рамках ежегодного медицинского осмотра. Об этом в субботу сообщила Стефани Гришем, пресс-секретарь Белого дома.
"Президент остаётся здоровым и энергичным, без жалоб, о чём свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев по несколько раз в неделю", – добавила пресс-секретарь.
Поездка Дональда Трампа в медицинский центр, которую не поместили в график президента, вызвала вопросы у пользователей социальных сетей. В отличие от предыдущих посещений медцентра, нынешнее обследование президента не было объявлено заранее.
Предыдущий медосмотр Трамп проходил в феврале. Врачи описали здоровье Трампа как "очень хорошее".
- Сотрудники Белого дома, как правило, сами принимают решение о публикации той или иной части результатов медосмотра президента. Сам Трамп не обязан разглашать информацию о своем здоровье, также не существует определенных правил проведения медицинского обследования президента.
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