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Белый дом объяснил необъявленный медосмотр Дональда Трампа

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп посетил Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида в рамках ежегодного медицинского осмотра. Об этом в субботу сообщила Стефани Гришем, пресс-секретарь Белого дома.

"Президент остаётся здоровым и энергичным, без жалоб, о чём свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев по несколько раз в неделю", – добавила пресс-секретарь.

Поездка Дональда Трампа в медицинский центр, которую не поместили в график президента, вызвала вопросы у пользователей социальных сетей. В отличие от предыдущих посещений медцентра, нынешнее обследование президента не было объявлено заранее.

Предыдущий медосмотр Трамп проходил в феврале. Врачи описали здоровье Трампа как "очень хорошее".

  • Сотрудники Белого дома, как правило, сами принимают решение о публикации той или иной части результатов медосмотра президента. Сам Трамп не обязан разглашать информацию о своем здоровье, также не существует определенных правил проведения медицинского обследования президента.

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