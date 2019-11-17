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Тысячи тбилисцев провели акцию протеста у здания парламента

В последние дни грузинская оппозиция неоднократно митинговала в центре Тбилиси. На снимке - акция 14 ноября 2019

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В Тбилиси в ходе многотысячного митинга у здания парламента лидеры оппозиционного движения потребовали от председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили немедленно отправить в отставку правительство. Митингующие также настаивают на формировании временного Кабинета министров, создании условий для проведения внеочередных парламентских выборов исключительно по партийным спискам и освобождении оппозиционеров, арестованных в так называемую "Гавриловскую ночь" – с 20 на 21 июня. Тогда на центральном проспекте Руставели произошли столкновения между полицией и демонстрантами, выступившими против визита в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Правящая партия отвергла ультиматум и во второй половине дня в воскресенье, оппозиционеры начали блокировать все входы в парламент, чтобы не позволить депутатам от "Грузинской мечты" возобновить работу с понедельника.

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