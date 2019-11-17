В Великобритании будет опубликован доклад о российском вмешательстве

Британское правительство опубликует парламентский отчёт по результатам расследования предполагаемого российского вмешательства в британскую политику – после выборов 12 декабря. С таким объявлением выступил в воскресенье министр безопасности Великобритании Брэндон Льюис, сообщает "Голос Америки".
Подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности доклад уже был проверен спецслужбами, и оппозиция обвиняет правительство в противодействии его публикации, поскольку документ может содержать информацию, касающуюся премьер-министр Бориса Джонсона и его партии.
В интервью телеканалу Sky News, министр Брэндон Льюис объяснил, что доклад не может быть опубликован из-за ограничений, налагаемых законом на правительственные публикации во время предвыборной кампании.
- Великобритания неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве или попытках вмешательства в выборы на Западе. Москва отвергает эти обвинения.
- Комитет по разведке и безопасности исследовал заявления о российской активности, направленной против Соединенного Королевства, в частности, о вмешательстве в ход референдума о членстве в ЕС в 2016 году. В то время одним из главных сторонников идеи выхода из ЕС был Борис Джонсон.
- Несколько дней назад Хиллари Клинтон, бывший кандидат в президенты США, проигравшая Дональду Трампу на выборах 2016 года, высказала резкую критику в адрес британских властей в связи с их нежеланием публиковать результаты расследования возможного российского вмешательства в политику Соединённого Королевства. В интервью Би-би-си, она, в частности, назвала "необъяснимым и позорным" решение правительства Британии отказаться от публикации доклада о возможном вмешательстве России в британскую политику до досрочных выборов 12 декабря. По словам Клинтон, она была буквально "ошарашена новостью". "Каждый избиратель, собирающийся голосовать на выборах заслуживает того, чтобы познакомиться с докладом до начала выборов", - сказала Хиллари Клинтон в интервью в эфире радиостанции BBC Radio 5.
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