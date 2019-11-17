В Великобритании будет опубликован доклад о российском вмешательстве

Британское правительство опубликует парламентский отчёт по результатам расследования предполагаемого российского вмешательства в британскую политику – после выборов 12 декабря. С таким объявлением выступил в воскресенье министр безопасности Великобритании Брэндон Льюис, сообщает "Голос Америки".

Подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности доклад уже был проверен спецслужбами, и оппозиция обвиняет правительство в противодействии его публикации, поскольку документ может содержать информацию, касающуюся премьер-министр Бориса Джонсона и его партии.

В интервью телеканалу Sky News, министр Брэндон Льюис объяснил, что доклад не может быть опубликован из-за ограничений, налагаемых законом на правительственные публикации во время предвыборной кампании.