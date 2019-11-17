На парламентских выборах в Белоруссии явка превысила 70 процентов

В воскресенье 17 ноября, когда белорусские избиратели голосовали на выборах депутатов послушного президенту парламента, сам Александр Лукашенко подтвердил, что будет вновь претендовать на пост главы государства на президентских выборах 2020 года.



Выступая перед журналистами в Минске, Лукашенко сказал, что было бы глупым менять конституцию в преддверии президентской кампании и добавил, что не будет держаться за власть, если народ не поддержит его. 65-летный глава государства заявил, что не будет "до посинения пальцев" держаться за своё кресло.

Президент Лукашенко правит Белоруссией с 1994 года. Он пребывает на своём посту пятый срок. Граждане страны с почти 10-миллионным населением на референдуме 2004 года высказались за отмену ограничений президентского срока.

Избирательные участки в воскресенье закрылись в 20 часов местного рвемени. По сведениям избирательного органа, явка составила 71 процент, а выборы считаются состоявшимися в 109 из 110 избирательных округов.



На 110 кресел в нижней палате Национальной Ассамблеи претендовали более 500 кандидатов. Более 200 других претендентов, связанных с оппозицией, не были допущены к участию в избирательной кампании - в основном за якобы непредоставление необходимого количества действительных подписей в свою поддержку.

Нынешние избранники получат мандаты на четырёхлетний срок.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликуют свои предварительные выводы в понедельник 18 ноября.