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Во Всемирный день бедных папа римский дал обед для нуждающихся

Папа Франциск на церемонии открытия скульптуры, изображающей мигрантов. Ватикан, 29 сентября 2019

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Папа Римский Франциск в воскресенье устроил в Ватикане обед для полутора тысяч бедных и нуждающихся, перед которым он отслужил мессу в соборе Святого Петра по случаю Всемирного дня бедных.

Около 150 круглых столов были поставлены в большом зале, где понтифик в зимнее время проводит аудиенции с верующими.

Перед обедом папа поблагодарил всех присутствующих и попросил Бога благословить их и их семьи.

Меню обеда включало лазанью, курицу с картофелем в сливочно-грибном соусе, десерт, фрукты и кофе эспрессо. В других районах Рима и в других приходах также были устроены обеды еще для полутора тысяч нуждающихся, сообщила Службы новостей "Голоса Америки".

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