Принц Эндрю дал интервью, которым "нанёс себе ущерб"

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю решил дать интервью Би-би-си, чтобы объяснить свои отношения с финансистом Джеффри Эпштейном. Тот был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуальной торговле и посажен в камеру предварительного заключения в ожидании суда. 10 августа Эпштейн был обнаружен мёртвым в своей камере. По официальным сообщениям, причиной смерти было самоубийство.



Бывший сотрудник пресс-офиса Букингемского дворца, а ныне обозреватель по делам королевской семьи Дикки Арбитер назвал интервью мучительным. Королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд заявил, что принц нанес себе серьезный ущерб. По его словам, интервью было возможностью обелить своё имя и спасти свою репутацию. Оно провалилось наихудшим образом", – сказал Даймонд.



Принц Эндрю продолжал дружить с Эпштейном и после того, как тот был осуждён в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Через некоторое время принц был запечатлён на прогулке вместе с Эпштейном, а позднее и в его нью-йоркском особняке, в компании тогда ещё 17-летней Вирджинии Джуффре.



Во время судебного разбирательства она заявила, что Эпштейн заставлял ее, несовершеннолетнюю, заниматься сексом с рядом влиятельных мужчин, в числе которых был принц Эндрю. Сын королевы ранее категорически отрицал секс с Джуффре. В защиту принца было обнародовано официальное заявление Букингемского дворца. Но в нынешнем интервью Би-би-си, которое в полной версии вышло в эфир в минувшую субботу, принц Эндрю неожиданно сказал, что не помнит, чтобы вообще знакомился с Джуффре.



Бывший корреспондент Би-би-си по королевским делам Дженни Бойд отметила, что это интервью напоминает то, как в 1995 году принцесса Диана (погибшая 31 августа 1997 г.– Ред.) решила излить душу в интервью Би-би-си. Тогда это привело к "огромному скандалу".