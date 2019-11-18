Суд признал погибшим пропавшего в Сирии наёмника "ЧВК Вагнера"

Суд в Московской области признал погибшим бойца частной военной компании Вагнера Григория Цуркану, который в сентябре 2017 года попал в плен к джихадистам из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщил "Коммерсантъ".

До этого он считался пропавшим без вести. Из-за этого у семьи Цуркану возникли "финансовые и бытовые трудности", пишет газета. В частности, одна из дочерей Цуркану долгое время не могла получить положенную ей часть пенсии отца , так как юридически он считался живым. В мае этого года родственники получили свидетельство о смерти Цуркану, в котором было сказано, что он погиб 12 октября 2017 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Один из друзей Цуркану рассказал "Коммерсанту", что получение документа затянулось, так как семья пыталась найти родственника, как с помощью представителей Минобороны, так и с помощью людей, которые представились сотрудниками "ЧВК Вагнера". Однако обнаружить Цуркану или его останки не удалось.



В начале октября 2017 года подконтрольное "Исламскому государству" агентство "Амак" обнародовало видео, на котором засняты якобы захваченные "российские граждане". Один из них представился Романом Заболотным. Он называл имя второго пленного - Григорий Цуркану. В начале декабря родители Цуркану рассказали о визите представителя частной военной компании Вагнера. По словам матери, неизвестный мужчина сказал, что их сын погиб от ранений, а второй пленный, Роман Заболотный, был убит джихадистами. Родителям якобы была предложена компенсация, но они от неё отказались. В Минобороны тогда опровергли информацию о пленных российских военнослужащих в Сирии.