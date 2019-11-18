В Белоруссии оппозиция не получила ни одного места в парламенте

Согласно предварительным результатам на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Белоруссии в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат. Предварительные итоги голосования опубликовала в ночь на 18 ноября Центральная избирательная комиссия Белоруссии.

В Палату представителей Национального собрания, по данным ЦИК, избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения "Белая Русь". Все они поддерживают политику властей. Среди будущих депутатов также "мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич.

В прошлом созыве нижней палаты белорусского парламента, работали два оппозиционных депутата Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Товарищества белорусского языка".

В ходе нынешней избирательной кампании почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода. "Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? - отозвался о выборах президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В воскресенье, 17 ноября около 7 миллионов граждан Белоруссии , обладающих правом голоса, имели возможность избрать 110 депутатов нижней палаты парламента страны. На депутатские мандаты претендовали около 500 кандидатов. Явка на выборах, по данным ЦИК Белоруссии,превысила 77 процентов. За выборами следили около 1000 международных наблюдателей от ОБСЕ и СНГ.

Активисты Белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна" в рамках кампании "Правозащитники за свободные выборы" заявили о принуждении, шантаже и манипуляциях в ходе досрочного голосования на выборах .

Евросоюз уже много лет не признает президентские и парламентские выборы в Белоруссии соответствующими международным стандартам. Президент Александр Лукашенко, общаясь в воскресенье с журналистами после голосования на избирательном участке, заявил, что по поводу признания выборов Западом "париться не привык". Парламентские выборы, по его словам, "это репетиция", предстоящих в следующем году президентских выборов, на которых он намерен баллотироваться, "если народ попросит". При этом Лукашенко отметил, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло.

Александр Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет - дольше, чем любой другой руководитель в Европе.