"Яндекс" изменит структуру управления компанией

"Яндекс" представил и согласовал с властями свою новую структуру управления, которая должна защитить компанию от законопроекта Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях. Напрямую государство не будет участвовать в принятии решений, но получит возможность контролировать решения компании, которые могут повлиять на национальную безопасность. Инициатива согласована "Яндексом" на высшем уровне, пишет The Bell со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом обсуждения. Новую структуру утвердил совет директоров. 20 декабря проголосовать за это решение будет предложено акционерам, для его утверждения нужно 75% голосов.

"Яндекс" создаст специальный фонд, который будет контролировать соблюдение компанией общественных интересов. Он не будет владеть акциями "Яндекса", но получит право на участие в управлении компанией. У фонда будет 11 учредителей, каждый из которых выдвинет по одному кандидату в его совет директоров. Пять — университеты, с которыми сотрудничает компания (Высшая школа экономики, МГУ, СПбГУ, МФТИ и петербургский ИТМО), три — общественные институты (школа управления "Сколково", РСПП и Фонд поддержки 57-й школы), еще три — топ-менеджеры "Яндекса": основатель компании Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор российского ООО "Яндекс" Елена Бунина.

Фонд будет распоряжаться "золотой акцией" компании. Старую акцию продаст Сбербанк за символическую сумму. Права новой "золотой акции", которой будет владеть фонд, расширятся — сейчас она позволяет блокировать сделки с пакетом больше 25% акций, в новой редакции сможет блокировать сделки с 10% и более. Это защита на случай, если кто-то из инвесторов компании захочет консолидировать больший пакет.

Фонд сможет назначить двух директоров в совет директоров голландского Yandex N.V., который состоит из 12 человек; акционеры Yandex не смогут отклонять их кандидатуры. Сейчас кандидаты на эти позиции — гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и проректор РАНХиГС, бывший министр московского правительства Алексей Комиссаров, возглавляющий некоммерческую организацию "Россия — страна возможностей". Она была создана по инициативе Владимира Путина и курируется первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

При совете директоров Yandex N.V. будут сформированы два новых комитета. Первый — комитет общественного интереса. В него войдут оба представителя фонда и Аркадий Волож. Без единогласного одобрения этого комитета совет директоров Yandex не сможет принимать решения по вопросам, влияющим на национальную безопасность, — например, о передаче интеллектуальной собственности за рубеж, о персональных данных, о расположении серверов. Второй — комитет по номинациям в совет директоров "Яндекса".

В новой структуре предусмотрены дополнительные пункты, которые защитят ее от непредвиденных факторов. Если голосующая доля российских акционеров голландского Yandex N.V. становится ниже 50%, университеты получают дополнительное место в совете директоров фонда, после чего соотношение станет 6:5 в их пользу.

Аркадий Волож (владеет 48,4% голосующих долей) передаст свои акции семейному трасту и подпишет обязательство, согласно которому не сможет продать 95% своего пакета до 2022 года.

Одна из возможных причин изменения структуры — законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях. В первоначальной версии текста депутат предложил ограничить владение иностранцев в важных для государства IT-компаниях 20% капитала. Но теперь по словам знакомых с ходом обсуждения законопроекта, администрация президента теперь готова поддержать более мягкую версию законопроекта, которую ранее предложило правительство: ограничить долю иностранного владения 50% минус одна голосующая доля.