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Стрельба в Калифорнии: четверо погибших, шестеро раненых

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Четыре человека погибли и по меньшей мере шесть получили ранения во время стрельбы на просмотре футбольного матча в калифорнийском городе Фресно, в США. Пятеро раненых находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье на вечеринке в одном из частных домов. Стрелявший скрылся, полиция занимается его поисками.

По свидетельствам очевидцев, около 20:00 по местному времени вооружённый человек проник во двор жилого дома и начал стрельбу. В доме находилось около 35 человек. Соседи сообщили о выстрелах в службу спасения.

Стрельба во Фресно – уже второй случай за последние несколько дней в Калифорнии. 14 ноября стало известно об атаке с применением оружия в школе в пригороде Лос-Анджелеса. Тогда погибло двое подростков.

По данным некоммерческой организации Everytown, выступающей за ужесточение оборота огнестрельного оружия в США, за год в стране произошло не менее 85 инцидентов с применением оружия.

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