Роскомнадзор предложил создать единый счетчик интернет-аудитории

Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз подготовили поправки о создании единой государственной системы учета интернет-аудитории, пишут "Ведомости" и "Коммерсант". Сайты обяжут предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. "Коммерсант" утверждает, что таких организаций может быть несколько. В случае отказа предусмотрен запрет на рекламу сайта и на размещение рекламы на нем самом.

Выбирать уполномоченную организацию будет Роскомнадзор. Какие данные она будет собирать у сайтов, в поправках не сказано, но в них прописано, что сайты должны отчитываться не только об аудитории в целом, но и об аудитории размещенной рекламы. Операторы связи обеспокоены, что уполномоченная организация получит доступ к данным о пользователях Рунета, которые сможет использовать в коммерческих целях.

Опрошенные "Ведомостями" руководители медиакомпаний не сомневаются, что единственный претендент на роль уполномоченной организации для собра данных об интернет-аудитории — это Mediascope. От показаний счетчиков зависит поведение рекламодателей, отмечает основатель LiveInternet и экс-советник президента по вопросам интернета Герман Клименко: "Казалось, что внутренний конфликт между интернетом и телеканалами ушел. Но, видимо, в связи с тем, что телевизор активно перемещается в YouTube, возникла гипотеза, что с помощью единого измерителя можно поставить доходы площадок под контроль".

С 2016 года подобная схема применяется в исследованиях телеаудитории, единым измерителем которой стала компания Mediascope (ранее — TNS Russia). При этом ее владельцу — Kantar Media (входит в британский холдинг WPP) — пришлось продать 80% в компании государственному ВЦИОМу.