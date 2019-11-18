Би-би-си: британские военные виновны в преступлениях в Ираке и Афганистане

Международный уголовный суд в Гааге может начать первое расследование в отношении британских военных после программы на телеканале Би-би-си о предполагаемых преступлениях в Ираке и Афганистане. О том, что британские командиры скрывали преступления своих солдат, говорится в совместном расследовании Би-би-си и газеты The Sunday Times.

Журналисты утверждают, что военные занимались убийствами и пытками. В расследовании также упоминается, что один британский солдат убил иракского полицейского, а другие расстреляли в Афганистане четверых несовершеннолетних, когда те были себя дома. Несколько эпизодов касается сексуального насилия со стороны солдат шотландского пехотного батальона.

Расследование основано на показаниях 11 британских детективов, которые искали доказательства военных преступлений. Как утверждают журналисты, командиры подделывали документы, чтобы скрыть обстоятельства случившегося.

Минобороны Великобритании все обвинения отвергает.

Война в Ираке длилась с марта 2003 по декабрь 2011 года. Целью военных действий было свержение диктатуры Саддама Хуссейна. В военных действиях принимали участие США, Великобритании и Польши. Поддержку коалиции оказывали вооружённые курдские формирования. В операции принимали участие около 45 тысяч британских солдат.

Операция против талибов в Афганистане началась в 2001 году. Британские военные находились там до октября 2014 года. В боевых действиях участвовало более пяти тысяч британцев.