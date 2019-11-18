Сумма заказов на самолеты МС-21 достигла $9 миллиардов

Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет около $9 миллиардов, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и в ОАК. Речь идет только о лизинге, страховка и плата за техобслуживание в эту сумму не входят.

Представитель корпорации "Иркут" отказался комментировать эту информацию но подчеркнул, что изначальная цена, установленная производителем, составляет $97,9 миллионов или $17,1 миллиарда для 175 самолетов. Изначальная цена самолета зачастую является только базовым индикатором для покупателей, фактическая цена контракта может заметно от нее отличаться, отмечает замдиректора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин.

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Его вместимость — от 163 до 211 пассажиров. В январе 2019 года стало известно, что санкции США в отношении ОАК и "Ростеха" привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого МС-21. В итоге композиты для лайнера стал производить "Росатом". В связи с этим серийное производство МС-21 сдвигается на конец 2020 года, а поставки самолетов начнутся не ранее 2021 года.

О том, что у корпорации "Иркут" есть 175 твердых и оплаченных заказов на самолет МС-21, сообщал в январе вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности.