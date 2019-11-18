В Тбилиси могут разогнать акцию протеста. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Власти Грузии стягивают спецназ к зданию парламента в Тбилиси. Ранее участники акции протеста сегодня заблокировали здание парламента.

Трансляцию с места событий ведёт Грузинская служба Радио Свобода.

Корреспонденты Радио Свобода с места событий сообщают о наличии спецтехники для разгона демонстрантов.

Полиция называет действия митингующих незаконными и призывает их разойтись. В противном случае спецназ, который уже стянут к зданию парламента готов к разгону с применением силы.

Оппозиция уже заявила, что расходиться не намерена и разблокирует двери парламент только при условии, что депутаты соберутся для назначения внеочередных выборов. Протестующие требуют провести их в следующем году по пропорциональной системе.

На кадрах видеотрансляций видно, как спецназ выдвинулся в сторону митингующих. Активисты преградили дорогу полицейским, но столкновений пока не произошло.

Правящая партия "Грузинская мечта" сначала пообещала, что поддержит документ, но на итоговом голосовании принять поправки не удалось. В ответ оппозиция и гражданские активисты начали бессрочную акцию протеста в центре Тбилиси. Тысячи жителей Грузии вышли на митинг. Они потребовали отставки правительства и проведения досрочных выборов.