Первый лженаучный? В Ярославле открывают музей "фоменковщины"

Математики Анатолий Фоменко и Глеб Носовский на пресс-конференции в Ярославле 3 ноября объявили о создании первого в стране музея их теории "Новой хронологии", которую ученые историки признали лженаучной. Согласно ей Ярославль – это не что иное, как "летописный Великий Новгород на Волхове". Ярославская общественность неоднозначно восприняла такой туристический объект. Это не помешало музею конспирологической теории привлечь инвестиции "православного олигарха", да и местные власти видят в открытии музея не потенциальный репутационный ущерб, а возможность привлечь новых туристов.

"Новая хронология" в контексте "Среднерусской гардарики"

"Новая хронология" – теория радикального пересмотра исторического летоисчисления, согласно которой современное привычное летоисчисление совпадает с историческими событиями только начиная с XVIII века, тогда как в Средние века существовала могущественная империя Руси-Орды, царя Петра I подменили иностранцы, а Иисус Христос родился в Крыму. По мнению создателей теории, Фоменко и Носовского, Ярославль – это на самом деле летописный Великий Новгород. К такому выводу математики пришли, изучая "нестыковки" летописей и географию современных Ярославля и Новгорода. Официальную историю до XVII века авторы концепции считают сфальсифицированной.

Теория "НХ" сформировалась в 1970-80-х годах на мехмате МГУ из идей доктора наук Михаила Постникова. С начала 1990-х ее идеологи математики Фоменко и Носовский стали издавать книги со своим пересмотром официальной истории. Свои изыскания математики публикуют на официальном сайте теории.

В ярославском правительстве не возражают против появления первого в стране частного музея "Новой хронологии"

В 2018 году в Ярославле силами регионального департамента туризма создали официальный туристический бренд территории: "Ярославия – среднерусская Гардарика". Согласно планам чиновников, в ближайшие восемь лет они хотят выйти на результат в 8 миллионов туристов в год, которые должны посетить регион (при 3 с половиной миллионов туристов по итогам 2017 года). Ради этой цели оказались хороши разные методы.

"Ярновости" выяснили, что в ярославском правительстве не возражают против появления первого в стране частного музея "Новой хронологии" ("НХ"). По данным из официального ответа правительства, инициатор создания музея ярославский меценат Олег Жаров не обращался к ним за поддержкой. Тем не менее косвенные ее следы можно отследить.

В комиссии РАН по борьбе с лженаукой неоднократно посвящали критике этой теории свои бюллетени

Комплементарные сюжеты о скором появлении музея "НХ" выпустили региональные телеканалы "Первый Ярославский", "Городской телеканал" и "Вести-Ярославль" (ВГТРК). Ни один из тележурналистов не упомянул о разгромной критике "НХ" научным историческим сообществом. В комиссии РАН по борьбе с лженаукой неоднократно посвящали критике этой теории свои бюллетени, ученые еще в 1999 году создали сайт-сборник публикаций "Антифоменкизм" и выпустили книгу "Антифоменко".

На презентации проекта музея в селе Вятском в январе 2019 года вместе со спонсорами присутствовал и заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев. Директор частного историко-культурного комплекса, который участвует в создании музея “НХ”, заявляла в СМИ, что они хотят "предоставить информацию людям", чтобы посетители сами делали выводы.

За чей счет?

Глава компании "Инвест-Вояж", которая расположена в здании будущего музея "НХ", Олег Жаров – известный в Ярославской области бизнесмен и меценат. Ему принадлежит историко-культурный комплекс "Вятское" в одноименном селе, которое в том числе его стараниями вошло в список "самых красивых деревень России".

Музей "НХ" готовится встать в один список с "музеем русской предприимчивости", "музеем русских забав"

По неофициальной традиции, Олег Жаров ежегодно открывает в Ярославской области по одному частному музею. Более десятка музеев расположились в самом Вятском, несколько открылись в Ярославле. Музей "НХ" готовится встать в один список с "музеем русской предприимчивости", "музеем русских забав", кухонной машинерии и "музеем современного искусства". На поддержание памяти о русской предприимчивости в 2017 и 2018 его компании получили несколько президентских грантов. От властей Ярославля другая компания Жарова "Норские резиденции" получила более 400 миллионов рублей за продажу квартир в одноименном жилом комплексе.

Партнер Жарова в компании "Инвест Вояж" –​ бизнесмен из российского списка "Форбс" и уроженец Ярославской области – Вадим Якунин, которому принадлежит компания "Протек" и сеть аптек "Ригла". Якунин – обладатель нескольких орденов РПЦ (Сергия Радонежского и Даниила Московского разных степеней). Его благотворительный фонд святителя Григория Богослова организует мероприятия на религиозную тематику за рубежом и состоит в партнерских отношениях с американским фондом Брэдли.

Помимо меценатской деятельности, Якунин входит в ряд общественных и экспертных советов при разных федеральных органах власти.

Нет ли в "Новой хронологии" фальсификации истории?

К фразе Владимира Путина о недопустимости фальсификаций истории апеллировали ярославские журналисты, обращаясь в правительство по поводу открытия музея "НХ". Но в ответ им чиновница использовала слова из того же выступления президента:

Нет ничего страшного в том, что и сегодня люди пытаются изобрести вечный двигатель или доказать теорему Ферма

"Противостоять попыткам фальсификации истории нужно не окриками и запретами, а серьезной научной деятельностью", – написала начальник управления массовых коммуникаций при правительстве Ярославской области Ольга Зубова в ответе журналистам "Ярновостей". В самом ответе из правительства внимательные читатели увидели исторические неточности – например, Зубова написала:

"Нет ничего страшного в том, что и сегодня люди пытаются изобрести вечный двигатель или доказать теорему Ферма. Сомнение – один из двигателей науки".

Теорему Ферма доказали еще в 1994 году.

Привлечение туристов или искажение восприятия?

В ярославском блог-сообществе новость о скором появлении музея лженаучной теории вызвала негодование.

Впрочем, один из известных в городе гидов на условиях анонимности рассказал Радио Свобода, что одобряет появление нового музея – потому что такой объект привлечет дополнительный поток туристов:

Что делать с этим пока не ясно. Не запрещать же

"Делать вид, что кроме общепризнанных фактов вообще ничего не существует – это тоже неправильно", – сказал экскурсовод, опасающийся отповеди коллег по цеху.

Кандидат исторических наук Дмитрий Полознев написал на своей странице в Фейсбуке, что музейное сообщество таким известием поставили в тупик:

"Что делать с этим пока не ясно. Не запрещать же […]. Не видеть его нельзя, а писать о нем – поднимать внимание".

Историк попросил не связывать появление нового музея с ярославскими учеными и музейщиками.

По мнению Полознева, назвать готовящийся объект "музеем" можно с лишь натяжкой, из-за преобладания мультимедийных инсталляций. Отдельно он упомянул и спонсора музея "НХ" Олега Жарова: "У него есть немало заслуг в сохранении и возрождении культурного наследия; но в данном случае – это его выбор и урон его репутации".

В разговоре с "Радио Свобода" Полознев заметил, что в регионе есть более достойные упоминаний частные музеи, и их информационно поддерживает областной департамент культуры, несмотря на отдельные недостатки. Новый музей, по мнению специалиста, привлечет новых туристов в город, но у этого будет и "обратная сторона медали":

У нас и так в обществе слабая рефлексия по поводу прошлого, по теме подлинности и достоверности

– Я считаю музей "НХ" позорищем для города. Но по большому счету ему нечего противопоставить со стороны профессионального сообщества. Главное отрицательное последствие – это искажение восприятия. За словом "музей" есть огромный смысловой багаж. Недаром все туристические новообразования себя музеями называют, не аттракционами, а музеями. Уже искажение. У нас и так в обществе слабая рефлексия по поводу прошлого, по теме подлинности и достоверности. А тут такой "музей", никто же не будет разбираться частный он или нет.

Дмитрий Полознев заметил, что новый музей расположится на входе в популярную туристическую зону, поэтому сможет отвлечь туристов от обычных музеев на Набережной Волги – музея истории города и Митрополичьих палат.

По словам Полознева, сфера музейного дела еще не зарегулирована государством как многие другие, поэтому в ней остается простор для развития даже в сторону "первого музея лженауки":

Юридические критерии в области музейного дела весьма слабы и неразвиты



– У нас нет устоявшихся представлений, что такое хорошо, и что такое плохо в области музейного дела. Нет музеологической научной традиции, на которую можно опираться. Юридические критерии в области музейного дела весьма слабы и неразвиты. Может быть, это даже хорошо, а то сейчас хотят формализовать все, что шевелится.

Кому еще можно посвятить музей в Ярославле

Вслед за конспирологами Фоменко и Носовским Ярославль посетил и видеоблогер Михаил Камушкин, который ведет YouTube-канал "Исторический вольнодумец". Он искал в городе следы глобального потопа XVIII века, который по конспирологической теории сформировал наносной слой земли, закрывающий первый этаж старых домов.

Конспирологической теории всемирного потопа посвятили отдельный разбор специалисты научного сайта "Антропогенез.ру". У каналов ученых "Антропогенеза" и конспиролога Камушкина примерно одинаковое количество подписчиков на YouTube – около 200 тысяч.