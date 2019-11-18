Следователи просят снять неприкосновенность с Порошенко

Государственное бюро расследований Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в отношении экс-президента Петра Порошенко. Госбюро заявило, что речь идёт об уголовном деле. Следователи, в частности, подозревают бывшего президента в призывах к свержению конституционного строя и злоупотреблении властью.

Бюро попросило Генпрокуратуру обратиться в Верховную раду для снятия с Порошенко депутатской неприкосновенности. После этого депутата смогут привлечь к уголовной ответственности. Согласно законодательству, закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Ранее бюро сообщало о расследовании 13 уголовных дел, к которым имеет отношение Порошенко. По 12 из них он проходит как свидетель. Адвокат при этом заявил, что по некоторым эпизодам депутат до сих пор не имеет процессуального статуса.

Украинские СМИ напоминают, что дела против Порошенко были открыты после избрания президентом Владимира Зеленского. Отмечается, что за некоторыми производствами стоит бывший заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Он также является знакомым Андрея Богдана, нынешнего руководителя Офиса президента.

Порошенко заявлял, что не боится ответственности и возможного уголовного преследования. По словам экс-президента, Портнов мог оказать влияние на руководство Государственного бюро расследований.