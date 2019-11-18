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В Екатеринбурге умер писатель Игорь Сахновский

Писатель Игорь Сахновский

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Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге в возрасте 61 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на друга литератора Евгения Касимова. По его словам, причиной смерти стал разрыв аорты.

Сахновский родился в Орске, окончил филологический факультет Уральского государственного университета, работал в местном отделении Академии наук СССР и нескольких изданиях, включая "Уральский следопыт".

Стихи Игоря Сахновского издавались с 80-х годов, а свой первый роман – "Насущные нужды умерших" – он опубликовал в 1999 году. Эта и последующие его книги удостоились престижных российских и международных наград и переведены на многие языки.

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