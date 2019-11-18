В отношении сотрудников компании "Гарант безопасности", которые охраняют строительную площадку мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, возбуждены уголовные дела. Информация об этом появилась в сообществе "Поморье – не помойка".

Дела возбуждены по двум эпизодам, произошедшим 6 августа и 12 ноября. В первом случае дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" расследуется по факту избиения активиста Антона Стрельникова. Второй эпизод связан с нанесением побоев экоактивисту, имя которого не называется.

В настоящее время проводятся следственные действия и экспертизы.

6 августа в Шиесе произошло столкновение активистов с охраной стройки. Противники полигона пытались предотвратить передачу топлива для нужд сотрудников ЧОП. В стычке пострадал активист Антон Стрельников. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.

12 ноября четыре сотрудника ЧОП "Гарант безопасности" устроили потасовку в лагере активистов. Пострадали несколько человек. Избитым вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что противники строительства мусорного полигона отказались свернуть палаточный лагерь. Полиция потребовала сделать это до 18 ноября "для разработки проекта рекультивации". Активисты ответили, что не понимают, как палаточный лагерь будет мешать разработке проекта. Они ответили, что не уберут палатки.