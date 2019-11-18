В Гонконге в районе университета усилились столкновения

В Гонконге растёт напряжённость в связи со столкновениями между полицией и манифестантами. Спецназ применяет слезоточивый газ и водомёты против студентов, которые пытаются прорваться через кордоны к зданию университета в центре города, где остаётся заблокированной часть протестующих. Столкновения в этом районе продолжаются неделю.



Манифестанты в чёрной одежде, противогазах и масках забрасывают полицейскийх бутылками с зажигательной смесью.



Нескольким студентам, находившимся в заблокированном полицией здании университета, удалось выбежать на улицу и уехать на скутерах и мотоциклах вместе с ожидавшими их товарищами. У остающихся в здании, по сообщениям активистов, нет воды и продуктов. Речь идёт, по меньшей мере, о нескольких десятках человек.

Посол Китая в Лондоне заявил, что если ситуация в Гонконге будет ухудшаться, то Пекин не останется безучастным.

В понедельник вечером представитель властей Гонконга объявил, что полиция не станет применять силу, если сами протестующие не применят силу против полицейских.