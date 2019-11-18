Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Гонконге в районе университета усилились столкновения

Столкновения в Гонконге продолжаются с нарастающей ожесточённостью. 18 ноября 2019

Смотреть комментарии

В Гонконге растёт напряжённость в связи со столкновениями между полицией и манифестантами. Спецназ применяет слезоточивый газ и водомёты против студентов, которые пытаются прорваться через кордоны к зданию университета в центре города, где остаётся заблокированной часть протестующих. Столкновения в этом районе продолжаются неделю.

Манифестанты в чёрной одежде, противогазах и масках забрасывают полицейскийх бутылками с зажигательной смесью.

Нескольким студентам, находившимся в заблокированном полицией здании университета, удалось выбежать на улицу и уехать на скутерах и мотоциклах вместе с ожидавшими их товарищами. У остающихся в здании, по сообщениям активистов, нет воды и продуктов. Речь идёт, по меньшей мере, о нескольких десятках человек.

Посол Китая в Лондоне заявил, что если ситуация в Гонконге будет ухудшаться, то Пекин не останется безучастным.

В понедельник вечером представитель властей Гонконга объявил, что полиция не станет применять силу, если сами протестующие не применят силу против полицейских.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG