"Политический украинец": за что патриоты ополчились на Орлушу?

Патриотической общественности постоянно нужен кто-то, кто был бы неправ в Интернете.

На этой неделе таким человеком стал поэт Орлуша. Вот взбаламутившие патриотов слова из его интервью украинскому "Обозревателю":

– Когда началось вторжение России в Украину, еще с момента аннексии Крыма, вы жестко выступили на стороне Украины. Почему?

– Что значит, почему? Вы считаете, что то, что я живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Я как человек, как и многие в мире (не только этнические украинцы), понимаю, что это неправильно и преступно. Но даже в компании единомышленников, я отдельный человек. Я со многими бываю несогласен, спорю порою и с Муждабаевым, и с Бабченко… Но как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на "абрамсе" – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. Русский я знаю хорошо.

– Кроме этого, вы финансово поддерживаете и украинскую армию. Откуда у вас эти эмоции?

– Ровно оттуда, откуда они у любого человека по украинскую сторону границы. Границу, кстати, нарисовали на моей уже взрослой памяти, я оказался на российской её стороне, а мог бы вполне тогда жить и работать в Киеве или в Одессе.

Скажу больше, многие мысленно переходят границу, не выходя из своей московской квартиры. Поэт Всеволод Емелин, например. Сева работает плотником в маленькой церкви в центре Москвы, не будучи при этом тупым рабом государственной и церковной пропаганды. Он всегда себя декларировал как русский националист. Живи он в Украине и будь украинцем, точно был бы в Правом секторе. Такой правый русский радикал, которому, казалось бы, прямая дорога как Прилепину на Донбасс с автоматом в руках, но когда произошла оккупация Крыма, Сева сказал мне: с сегодняшнего дня я меняю свою национальность – я теперь "политический украинец". Во мне лично ноль украинской крови, но я – тоже политический украинец. И те ребята, которые сейчас сидят в тюрьме за то, что выходили с плакатами за освобождение моряков, Олега Сенцова и крымских татар, они тоже политические украинцы. "Украинец" для меня – это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а ещё и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении.

Реакция не заставила себя ждать.

Егор Холмогоров:

Надо помнить, что "российский поэт Орлуша" дал денег не абстрактно на "армию Украины", а на то, чтобы в ходе АТО убили бы некоторое количество непокорных русских.

Владимир Соловьёв:

Этакий гимн предательству.



И пишет и пишет тексты для агиток коллектива, продолжающего дело Березовского.



И как многие топит свою тоску в беспробудном пьянстве.



Пьянство стало отличительной чертой российской псевдо интеллектуальной оппозиции.

Ещё бравируют этим.



А пьют не случайно. Заглушают тихий голос совести.

Сергей Колясников:

Ну не нравится вам - так валите в вожделенную ЦеЕвропу! Там красота, демократия, свобода, проспекты Бандеры и Шухевича, факельные марши, отопление и горячую воду уже отключили для пущей радости. Что вы здесь то третесь?

Вячеслав Коновалов:

Ну что, не заметим ничего? Будем рассказывать о том, что личность и талант - вещи разные, разделять надо? И глазки отводить, в сторонку так.

Будем продолжать "френдиться" с гнусом этим, "орлушей"? Ручкаться, на концертики ходить?

Отсутствие душевной брезгливости - главная проблема прослойки, называющей себя " культурная интеллигенция".

Александр Григоренко:

Непонятно также, насколько это соответствует российскому законодательству, ведь как минимум, часть украинских вооруженных сил (типа полка "Азова") явно террористические организации. В общем, написал сегодня запрос в прокуратуру, пускай разбираются.

Считаю, что подобные заявления (а если будет доказано, что финансировал, то и действия) не должны оставаться безнаказанными. И со стороны Государства и со стороны Общества.

Сергей Марков:

Это, конечно, вызов общественному мнению России. В любой нормальной стране под ногами орлуш должна гореть земля от общественного возмущения. Все концерты должны быть отменены от протестов. А сам Орлуша должен покинуть страну, потому что все вокруг возмущены. И организовать это должны политические партии, неправительственные организации. Они для этого существуют, - воплощать в действие настроения в обществе. Посмотрим, как это у нас.

Это заявления Орлуши стоит в одном ряду с заявлениями Гасанова о русском языке, и антипутинскими псевдошутками Галкина - враги нынешней власти захватывают общественное пространство и тестируют власть "на слабо". Скоро защищать Путина станет уже почти невозможно в общественном пространстве, потому что за это будет немедленно начинаться травля.

Одновременно Левада центр заявил, что рейтинг одобрения Путина упал на 10%. Причина как раз в разболтанности власти, в молчаливом наблюдении, как очевидные иностранные агенты захватывают общественное пространство.

Люди требуют от Путина, Жестче с нашими общими врагами и с проблемами надо, Владимир Владимирович! Жестче! Мы дали Вам власть для проведения жесткой политики. И именно поэтому поддерживаем вас.

Захар Прилепин:

Мне тут пишут: никто не знает вашего Орлушу, народ слушает других исполнителей, а предателей никто не любит.

Слушайте, не надо ля-ля. Не выдавайте желаемое за действительное.

Вот, скажем, новость.

София Ротару, которая с 2014 года не раз открыто заявляла о своей проукраинской позиции, едет в Москву, чтобы сняться в музыкальной премии «Песня года» и выступить на фестивале «Легенды ретро FM».

Артистка подтвердила свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря.

Кроме того, Ротару рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Цифры называют от 50 до 60 тысяч долларов за концерт.

В прошлом году 1 декабря народная артистка СССР также должна была принимать участие в телевизионной записи «Песни года» в «Олимпийском» в Москве, но в последний момент отказалась. Напомним, в тот день Петр Порошенко своим указом ввёл военное положение.

В украинских СМИ уже не раз сообщали, что семья Ротару оказывает финансовую помощь украинским карательным частям на Донбассе. Это подтверждается и словами «АТОшника» Евгения Терехова. В своё время в эфире украинского ТВ он сказал, что в России регулярно дают концерты три украинские певицы: София Ротару, Таисия Повалий и Вера Брежнева.

«Одна из этих трех с каждого концерта в России половину гонорара отдает волонтерам на АТО», — заявил Терехов, не уточняя, кто именно. На Украине сложилось мнение, что каратель говорил о Ротару.

Конец новости.

На вкус и цвет товарищей нет, но мне уже в детстве казалось, что Алла Пугачёва - это человек несомненного дара, а три её пластинки "Как тревожен этот путь" - вообще шедевры; в то время как София Ротару - это не знаю что. Нет, она красивая и голосистая, но поёт она дурацкие, низкопробные песни, из года в год, уже лет 150.

И вот, пожалуйста, "Олимпийский" и 50 тысяч за корпоративы.

А Саша Скляр, приехавший и в митингующий Крым - первым, и на воюющий Донбасс - первым, выпустил новый клип на днях, который посмотрело 6 тысяч человек.

И в "Олимпийский" его не зовут.

А он великий рок-музыкант, настоящий, реальный, мощнейший.

А теперь ещё раз расскажите мне, как у нас ценят смелых и честных патриотов, и как не любят всякую попсу и прочих орлуш.

Любят. На руках носят. Вы это и делаете.

А потом вдруг про мальчика из Уренгоя начинают кричать.

У пол страны по уровню сознания - "мальчик из Уренгоя".

И, напоследок.

Я ничего против приезда Ротару не имею. У нас свободная страна. Пусть поют на здоровье.

Но отдавать себе отчёт, где мы живём, кто нам поёт и кто у нас банкует - надо иногда.

Ольга Мусафирова:

"Во мне - ноль украинской крови. Но я - политический украинец".

Поэт Орлуша. Человек.

Игорь Изинский:

Очень точно - "политический украинец"!

Я тоже "политический украинец"!

Всеволод Емелин:

О! Только что прочитал. "Поэт Всеволод Емелин считал себя русским националистом, но после оккупации Крыма, заявил, что поменял национальность и стал "политическим украинцем". Круто! Вот не стало анкет, а то так и писал бы в соответствующей графе: "Национальность - политический украинец." Круто. Обидно только, что я здесь не причем. Это погоняло присвоил мне известный деятель "Русского мира", политэмигрант из Киева, публицист Александр Чаленко (Aleksandr Chalenko). Он так озаглавил интервью со мной, 15-го, кажется, года.

Игорь Иртеньев:

Я не понял, почему вдруг так вскинулись на Орлушу, заявившего, что переводит часть денег от своих выступлений на нужды армии Украины.

Эта страна, если кто не в курсе, признанное всем международным сообществом независимое государство. Часть его, именуемая Донбассом, находится под контролем сепаратистов, образовавших там карликовые якобы государства, не признанные никем. В том числе и нынешней российской властью, которая вот уже пять лет оказывает им, на наши с вами, кстати, деньги экономическую и военную помощь.

О чем, вообще, базар, дорогие россияне?