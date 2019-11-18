Самолёт МЧС доставил из Ирака в Россию 32 ребёнка

Министерство здравоохранения России сообщило о прибытии в Москву из Ирака группы российских детей, ранее находившихся в местах лишения свободы. 32 ребёнка в возрасте от одного до трёх лет были доставлены в Москву самолётом МЧС.



Из аэропорта дети доставлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей. В этом центре министерства здравоохранения малышам предстоит пройти комплексное обследование, сообщает ТАСС.



Авиарейс, состоявшийся в понедельник, стал заключительным в рамках программы эвакуации детей из Ирака. В пресс-службе министерства уточнили, что нынешняя эвакуация – четвёртая. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребёнка.



По словам представителя МЧС, дети перенесли четырехчасовой перелёт хорошо".