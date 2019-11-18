Госсекретарь США заявил об изменении позиции по еврейским поселениям

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 18 ноября, что США изменили свою позицию по вопросу о еврейских поселениях на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. В Вашингтоне не считают более, что поселения нарушают международное право. Помпео считает, что статус Западного берега должен быть определён в результате переговоров между Израилем и палестинцами.

Это решение Вашингтона в корне отличается от позиции, которой придерживалась администрация президента Барака Обамы, отмечает Би-би-си. Представитель Махмуда Аббаса, лидера Палестинской автономии, назвал решение США "противоречащим международному праву".

В Израиле приветствовали решение США. Концелярия премьер-министа Израиля заявила, что отныне исправлена "историческая ошибка". Администрация Трампа неоднократно отвергала "ложные утверждения о том, что израильские поселения в Иудее и Самарии незаконны".

Лидер победившей на сентябрьских выборах в Израиле партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц также приветствовал заявление Помпео.