Арестован охранник Амурского колледжа, где студент устроил стрельбу

Благовещенский городской суд на два месяца арестовал охранника частного охранного предприятия "Сириус-А" Олега Ермолова. Он находился на посту в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, когда студент устроил стрельбу. Об этом сообщает "РИА Новости".

Охранника обвиняют по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ермолов ранее судим за особо тяжкое преступление, у него двое малолетних детей. Его адвокат сообщила в суде, что ему необходимо провести операцию на сердце.

Ермолов вину не признаёт. На суде он заявил, что сделал всё от него зависящее, вывел людей, вызвал МЧС. Он также сказал, что по сути не являлся охранником, так как у него не было удостоверения.

По данным следствия, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.

16 ноября суд арестовал на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко. Он обвиняется по той же статье, что и Ермолов. По версии следствия, директор охранного предприятия допустил к охране здания колледжа сотрудника, не имевшего разрешения на охранную деятельность.