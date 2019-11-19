Правительство РФ считает проблему домашнего насилия преувеличенной

Правительство России не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены". Об этом говорится в официальном ответе министерства юстиции России Европейскому суду по правам человека, пишет "Коммерсантъ".

Летом 2019 года ЕСПЧ направил российским властям вопросы по делам четырех россиянок, которые пожаловались на неспособность властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации. Среди них Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Суд, в частности, спросил, есть ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие и обеспечения гарантий для жертв; признают ли власти серьезность и масштабы проблемы; есть ли в стране системная проблема нарушения прав женщин.

В ответе правительства, который был направлен в ЕСПЧ, отмечается, что насилие в России "наказывается независимо от пола потерпевшего и от того, было ли оно совершено членами семьи, партнерами или третьими лицами".

Более того, российские власти предполагают, что в ситуации домашнего насилия мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку в их случае не принято просить о защите от лиц другого пола.

Авторы документа делают вывод, что России не нужен отдельный закон о домашнем насилии, поскольку чрезмерное вмешательство государства в семейную жизнь нарушает право личности на неприкосновенность частной жизни. Пострадавшие женщины, по утверждению Минюста, "пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации".