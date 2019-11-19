Минюст РФ хочет расширить доступ приставов к кредитным историям

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить доступ к кредитным историям россиян и к данным операторов о телефонных разговорах и сообщениях их клиентов. Об этом пишут "Коммерсантъ" и РБК со ссылкой на проект поправок в законы "О кредитных историях" и "О связи".

Согласно разработанным министерством юстиции России поправкам, приставов предлагается наделить правом получать по запросу дополнительные закрытые отчёты из бюро кредитных историй. Сейчас это могут делать только Центробанк, нотариусы, следователи, суды и сами заёмщики.

Действующий закон "О кредитных историях" разрешает передавать приставам только титульную и основную части кредитного отчёта, где содержатся данные о сумме и виде задолженности, сроках её погашения, проведенных платежах, наличии залогов. Теперь же приставы смогут получить полную информацию о заимодавцах и покупателях просроченной задолженности. Она, как заявляют в Минюсте, необходима для контроля за работой коллекторов.

Министерство юстиции России также разработало поправки, обязывающие операторов связи предоставлять судебным приставам информацию о телефонных разговорах и сообщениях своих клиентов. Ведомство предлагает дать приставам такое право, чтобы те могли контролировать, как часто коллекторы звонят или пишут должникам.

В пояснительной записке к проекту сказано, что операторы связи часто отказываются предоставить приставам необходимую информацию. В разговоре с "Коммерсантом" представитель "Транстелекома" сказал, что даже после внесения изменений приставы будут должны получать судебные акты.