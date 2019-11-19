ЕСПЧ присудил компенсацию Удальцову и Развозжаеву

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили права бывших "узников Болотной" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и постановил, что Россия обязана выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, а Удальцову – 9 тысяч евро компенсации.

Кроме того, 4 тысячи евро должна выплатить Развозжаеву Украина.

"Признан целый букет нарушений: необоснованное задержание, удаленость отбывания наказания, право на свободу собрания и право на собственность", – комментирует решение суда глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Удальцов был одним из организаторов разогнанного митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. По обвинению в организации беспорядков его осудили к 4,5 годам колонии, на свободу он вышел в 2017 году, отбыв весь срок. Развозжаев – один из соратников Удальцова по "Левому фронту" – по его утверждениям, в 2012 году был вывезен сотрудниками российских спецслужб с территории Украины, где он намеревался просить убежища. Он также вышел из колонии в 2017 году, отбыв срок в 4,5 года.