Министр: предложения "Газпрома" невыгодны Украине

Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми последние предложения "Газпрома" о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины.
В эфире украинского телеканала ICTV министр обратил внимание на то, что "Газпром" предложил заключить новый контракт или продлить действующее соглашение только сроком на один год, а в качестве условия назвал отказ Украины от судебных исков к "Газпрому", в том числе и от решения арбитража, который уже присудил "Нафтогазу Украины" компенсацию.
"Газпром" направил "Нафтогазу" свои предложения накануне. Украинская компания официально пока на них не ответила.
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Несколько раундов консультаций о его продлении пока результата не дали, хотя и Россия, и Украина, и ЕС заявляют о своей заинтересованности в продолжении транзита.
Президент России Владимир Путин ранее призвал "обнулить" судебные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" друг к другу, а также заявил, что Россия готова поставлять газ самой Украине со скидкой.
На Украине предложение об обнулении претензий называют невыгодным, поскольку Стокгольмский арбитражный суд ранее обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" более 2,5 миллиардов долларов. В начале ноября "Нафтогаз" подал в арбитраж новый иск почти на 12 миллиардов за нарушение условий транзита. "Газпром" тоже подал иск.
- По некоторым сообщениям, тема транзита газа может быть поднята на встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии 9 декабря в Париже. Официально в Киеве это, однако, отрицают.
- Власти Германии неоднократно утверждали, что продолжение транзита газа через Украину является условием запуска газопровода "Северный поток-2", который сейчас достраивается в Балтийском море. Украина и ряд других стран Европы, а также США опасаются, что Россия может использовать этот газопровод для поставок топлива в Европу в обход Украины, что лишит страну миллиардов долларов доходов от транзита газа.
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