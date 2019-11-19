Министр: предложения "Газпрома" невыгодны Украине

Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми последние предложения "Газпрома" о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины.

В эфире украинского телеканала ICTV министр обратил внимание на то, что "Газпром" предложил заключить новый контракт или продлить действующее соглашение только сроком на один год, а в качестве условия назвал отказ Украины от судебных исков к "Газпрому", в том числе и от решения арбитража, который уже присудил "Нафтогазу Украины" компенсацию.

"Газпром" направил "Нафтогазу" свои предложения накануне. Украинская компания официально пока на них не ответила.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Несколько раундов консультаций о его продлении пока результата не дали, хотя и Россия, и Украина, и ЕС заявляют о своей заинтересованности в продолжении транзита.

Президент России Владимир Путин ранее призвал "обнулить" судебные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" друг к другу, а также заявил, что Россия готова поставлять газ самой Украине со скидкой.

На Украине предложение об обнулении претензий называют невыгодным, поскольку Стокгольмский арбитражный суд ранее обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" более 2,5 миллиардов долларов. В начале ноября "Нафтогаз" подал в арбитраж новый иск почти на 12 миллиардов за нарушение условий транзита. "Газпром" тоже подал иск.