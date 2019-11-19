Сразу 4 свидетеля выступят во вторник на открытых слушаниях по импичменту

На открытых слушаниях в Конгрессе США в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа во вторник, как ожидается, выступят сразу четыре свидетеля.

Палата представителей изучает вопрос о том, оказывал ли Трамп давление на власти Украины с целью навредить своему политическому оппоненту, демократу Джо Байдену. В центре расследования – вопрос о том, была ли прямо связана заморозка военной помощи Киеву со стороны США с требованием к украинским властям расследовать деятельность сына Байдена на Украине.

Во вторник перед комитетом Палаты представителей по разведке выступят подполковник Александр Виндман, сотрудник Совета национальной безопасности, который был свидетелем телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, а также Дженнифер Уильямс, помощница вице-президента Майкла Пенса. Вечером во вторник комитет заслушает ещё двух свидетелей – бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и сотрудника Белого дома Тима Моррисона.

В четверг перед комитетом Палаты представителей выступят двое чиновников Министерства обороны и Госдепартамента, в пятницу – бывшая сотрудница Белого дома, отвечавшая за работу с Россией и Украиной, Фиона Хилл. Наиболее ожидаемое выступление, однако, состоится в среду, когда показания даст посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Как утверждает ряд свидетелей, именно он был одной из ключевых фигур, доносивших до украинского руководства пожелания Дональда Трампа относительно расследования деятельности Байдена.

В частности, сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс ранее на закрытых слушаниях в Палате представителей, стенограмма которых была опубликована накануне, утверждал, что был свидетелем телефонного разговора Сондланда с Трампом, в котором поднимался этот вопрос. Разговор состоялся 26 июля, на следующий день после телефонной беседы Трампа с Зеленским, в которой президент США также упоминал о Байдене и расследовании. По словам Холмса, он "никогда не слышал ничего подобного". Дипломат также обратил внимание на то, что Сондланд звонил Трампу по незащищённому мобильному телефону, и предположил, что разговор могла прослушивать российская разведка. Ранее с таким утверждением выступал телеканал CNN.

Виндман, который должен дать показания сегодня, ранее на закрытых слушаниях также рассказывал о роли Сондланда в переговорах с украинскими представителями.