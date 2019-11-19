Сразу 4 свидетеля выступят во вторник на открытых слушаниях по импичменту

На открытых слушаниях в Конгрессе США в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа во вторник, как ожидается, выступят сразу четыре свидетеля.
Палата представителей изучает вопрос о том, оказывал ли Трамп давление на власти Украины с целью навредить своему политическому оппоненту, демократу Джо Байдену. В центре расследования – вопрос о том, была ли прямо связана заморозка военной помощи Киеву со стороны США с требованием к украинским властям расследовать деятельность сына Байдена на Украине.
Во вторник перед комитетом Палаты представителей по разведке выступят подполковник Александр Виндман, сотрудник Совета национальной безопасности, который был свидетелем телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, а также Дженнифер Уильямс, помощница вице-президента Майкла Пенса. Вечером во вторник комитет заслушает ещё двух свидетелей – бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и сотрудника Белого дома Тима Моррисона.
В четверг перед комитетом Палаты представителей выступят двое чиновников Министерства обороны и Госдепартамента, в пятницу – бывшая сотрудница Белого дома, отвечавшая за работу с Россией и Украиной, Фиона Хилл. Наиболее ожидаемое выступление, однако, состоится в среду, когда показания даст посол США в ЕС Гордон Сондланд.
Как утверждает ряд свидетелей, именно он был одной из ключевых фигур, доносивших до украинского руководства пожелания Дональда Трампа относительно расследования деятельности Байдена.
В частности, сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс ранее на закрытых слушаниях в Палате представителей, стенограмма которых была опубликована накануне, утверждал, что был свидетелем телефонного разговора Сондланда с Трампом, в котором поднимался этот вопрос. Разговор состоялся 26 июля, на следующий день после телефонной беседы Трампа с Зеленским, в которой президент США также упоминал о Байдене и расследовании. По словам Холмса, он "никогда не слышал ничего подобного". Дипломат также обратил внимание на то, что Сондланд звонил Трампу по незащищённому мобильному телефону, и предположил, что разговор могла прослушивать российская разведка. Ранее с таким утверждением выступал телеканал CNN.
Виндман, который должен дать показания сегодня, ранее на закрытых слушаниях также рассказывал о роли Сондланда в переговорах с украинскими представителями.
- Как ожидается, расследование о возможности импичмента в Палате представителей завершится в ближайшие недели. Демократы, которые были его инициаторами, резко критикуют Трампа, утверждая, что показатели свидетелей доказывают, что он стремился получить личную выгоду, используя давление на Украину. При этом, однако, демократы пока однозначно не утверждают, что вынесут статьи импичмента на голосование. Также пока неясно, в чём именно – если статьи импичмента будут составлены – будет заключаться обвинение.
- Республиканцы защищают Трампа. Часть из них признаёт, что его действия, возможно, были неприемлемыми, однако при этом утверждает, что это не может быть основанием для его отстранения от должности. Другие не видят в его действиях никаких нарушений.
- Согласно опросам, незначительное большинство американцев поддерживает импичмент Трампа, однако отношение к этому вопросу зависит от политических предпочтений: подавляющее большинство демократов за импичмент, а республиканцев – против.
- Если Палата представителей примет решение об импичменте, вопрос об отстранении президента от должности решит Сенат, где республиканцы в большинстве.
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