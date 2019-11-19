Правозащитный портал "ОВД-Инфо" совместно с организацией Роскомсвобода и Обществом защиты интернета запустили проект по мониторингу блокировок российского сегмента сети. Он называется NetHealth.

Создатели нового проекта называют его ответом на вступивший в силу с 1 ноября закон об "автономном" или "суверенном" Рунете, который, по их мнению, даёт Роскомнадзору ещё один рычаг давления на неугодные сайты.

Сервис в автоматическом режиме проверяет доступность различных ресурсов по всей стране для любых провайдеров, включая мобильных. Данные о блокировках поступают в общую библиотеку от волонтёров. В результате планируется сформировать крупную сеть мониторинга реальной картины интернет-свободы в России.

Создатели сервиса предлагают владельцам сайтов поддержать проект, установив код NetHealth, и тем самым расширив охват данных для мониторинга.

NetHealth является некоммерческим проектом, не принадлежит ни к одной политической партии, не скрывает полученные данные и публично рассказывает о своей деятельности, говорится в пресс-релизе.