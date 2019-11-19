Правозащитный портал "ОВД-Инфо" совместно с организацией Роскомсвобода и Обществом защиты интернета запустили проект по мониторингу блокировок российского сегмента сети. Он называется NetHealth.
Создатели нового проекта называют его ответом на вступивший в силу с 1 ноября закон об "автономном" или "суверенном" Рунете, который, по их мнению, даёт Роскомнадзору ещё один рычаг давления на неугодные сайты.
Сервис в автоматическом режиме проверяет доступность различных ресурсов по всей стране для любых провайдеров, включая мобильных. Данные о блокировках поступают в общую библиотеку от волонтёров. В результате планируется сформировать крупную сеть мониторинга реальной картины интернет-свободы в России.
Создатели сервиса предлагают владельцам сайтов поддержать проект, установив код NetHealth, и тем самым расширив охват данных для мониторинга.
NetHealth является некоммерческим проектом, не принадлежит ни к одной политической партии, не скрывает полученные данные и публично рассказывает о своей деятельности, говорится в пресс-релизе.
- С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета.
- Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором на безвозмездной основе оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе Рунета позволит ведомству осуществлять централизованное управление сетью. Это должно позволить, в частности, отключать российский сегмент Интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз государство пока не утвердило.
- Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.
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