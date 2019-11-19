Госдума отменила запрет на свастику при определённых условиях

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий запрет на использование нацистской и экстремистской символики при соблюдении ряда условий.

В документе говорится, что использование нацистской символики или символики, близкой к ней до степени смешения, запрещено за исключением случаев, в которых при её использовании "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Для вступления закона в силу его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Как отмечает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, российские суды сейчас ежегодно привлекают более 2000 человек к ответственности по административной статье о демонстрации нацистской и другой запрещённой символики. В данный момент закон не делает никаких исключений из запрета, что приводило к случаям, когда людей привлекали к ответственности за размещение в соцсетях фотографий героя "Семнадцати мгновений весны" Штрилица в нацистской форме или антифашистских карикатур времён Второй мировой войны.

Как отмечает Чиков, после вступления поправок в силу для привлечения гражданина к ответственности правоохранительным органам необходимо будет установить, формируется ли в процессе демонстрации запрещенной символики негативное отношение к идеологии, с которым связан символ, и имеются ли признаки пропаганды или оправдания этой идеологии. Пока неясно, какова будет правоприменительная практика, например, об использовании свастики и другой подобной символики в сатирическом контексте.