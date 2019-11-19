Хакеры заявили о краже двух терабайт данных клиентов Cayman National Bank, расположенного на острове Мэн. Ссылка на архив с данным была размещена в твиттере проекта Distributed Denial of Secrets в субботу. Утечка произошла ещё в 2016 году, но была подтверждена банком только на этой неделе. В сообщении указано, что взломанный банк мог использоваться для отмывания денег российскими олигархами.

Остров Мэн — коронное владение британских монархов, он расположен между Англией и Францией, но не входит в Великобританию или Евросоюз. Офшорные банки на острове популярны во всём мире для схем с оптимизацией налогов. По данным UnicornRiot, взломщики получили доступ к данным и счетам не менее 3800 компаний, фондов и физических лиц. Среди них не только россияне, но и клиенты из Кипра и из Великобритании.

В UnicornRiot объёмы публикации сравнивают с публикацией так называемого “Панамского досье”. В 2015 году в сеть попали несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах, в частности, были упомянуты имена людей, которых считают приближенными к российскому президенту Владимиру Путину и имена нескольких известных мировых политиков, в том числе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Украины Петра Порошенко.