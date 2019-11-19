Удушающий "братский" газ

Условием нового контракта на транзит своего газа через территорию Украины Россия ставит отказ последней от всех судебных претензций. А это значит - отказ от компенсации, которая уже присуждена последней. Украина не согласна. Что дальше? Чем "газовая" политика Владимира Зеленского отличается от политики его предшественника? В гостях эксперт фонда Карнеги Константин Скоркин, корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, обозреватель канала "Прямый" Питер Залмаев, глава подкомитета Верховной Рады по газовым вопросам Андрей Жупанин. Ведущая Елена Рыковцева. Проживет ли Украина без газового транзита? Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05