В Нью-Йорке скончалась журналист Виктория Мунблит

В Нью-Йорке после продолжительной болезни скончалась журналист и литератор Виктория Мунблит. Об этом сообщили ей друзья в интернете.

Она родилась в 1959 году в Одессе, её дед - писавший на языке идиш поэт Яков Якир, мать - русская писательница Светлана Якир. Виктория Мунблит эмигрировала в 1987 году, около 20 лет жила в Израиле, закончила докторантуру Иерусалимского университета по кафедре славистики и идиша, была советником премьер-министра Израиля Шимона Переса.

В 2000-е годы сотрудничала с Радио Свобода, писала на общественно-политические и международные темы, выступала в эфире информационных программ "Liberty Live - Свобода в прямом эфире".

Позднее переехала в Нью-Йорк, выступала на русскоязычном радио "Дэвидзон" и редактировала газету "Вечерний Нью-Йорк".