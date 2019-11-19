В России 10 миллионов человек просрочили задолженность банкам

В России у 40 миллионов человек есть займы в банках, и четверть из них просрочили задолженность более чем на три месяца, утверждается в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным НАПКА, с начала года количество таких должников увеличилось на 3-4 процента.

В 60 процентах случаев причина просрочки платежей – финансовые трудности заемщиков, заявил "Известиям" президент НАПКА Эльман Мехтиев. Другими причинами он называет забывчивость, "мошеннические действия", несогласие с суммой долга. Кроме того, существует 10 процентов "убежденных неплательщиков", сказал Мехтиев.

Согласно исследованию, при возникновении финансовых проблем заёмщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, на 10-30 процентов урезают расходы на потребительские товары и продукты. В структуре месячных расходов людей выплаты по ссудам занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

В России в течение пяти лет снижались реально располагаемые доходы населения, и люди, чтобы поддерживать уровень жизни, стали больше брать кредиты в банках. Увеличивающаяся долговая нагрузка без существенного роста доходов приводит и к росту неплатежей.

По данным Центробанка, общий долг населения к октябрю превысил 17 триллионов рублей. Как сообщает Finanz.ru, ежемесячно на платежи по обслуживанию долга приходится 10,6 процента доходов граждан: "Это выше предыдущего пика (10,4 процентов) в начале 2014 года – за месяц до присоединения Крыма, введения санкций и обвала цен на нефть, отправившего экономику в рецессию".

Власти обеспокоены закредитованностью населения. Летом на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил агентству Reuters, что "если сохранятся высокие темпы роста на этом рынке... на горизонте два года, то это приведет к внезапной остановке этого рынка и рецессии". По его словам, люди, которых берут кредиты для погашения других долгов, перестанут платить, банки увидят рост "плохих" кредитов, перестанут выдавать новые, и в России возникнет проблема массовых неплатежей.

Однако Центральный банк заявил, что ситуация под контролем, и угрозы для экономики нет:

"Ускоренный рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам приводит к росту долговой нагрузки населения на макроуровне. Это повышает уязвимость финансовой системы, однако размер данного сегмента кредитования не представляет самостоятельной угрозы для устойчивости банковского сектора и экономики страны".